Studien der Woche: Leben ohne Smartphone unvorstellbar

Jedes zweite Kind in Deutschland zwischen 6 und 7 Jahren (54 Prozent) nutzt zumindest ab und zu ein Smartphone. Bei Kinder ab 10 Jahren besitzen bereits 75 Prozent ein eigenes Gerät. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Die Geräte ließen sich aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegdenken, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. “Sie sollten deshalb frühzeitig lernen, kompetent mit den Geräten umzugehen und sich sicher im Internet zu bewegen.” Eltern sollten deshalb ihre Kinder auf dem Weg in die digitale Welt “sehr aufmerksam begleiten”, fordert Berg.

Ganz oben auf der Liste steht bei den 10- bis 18-Jährigen vor allem das Streamen von Musik (88 Prozent), gefolgt vom Anschauen von Videos (87 Prozent). 78 Prozent der Befragten nehmen zudem mit ihrem Smartphones Fotos und Videos auf, 61 Prozent sind mit dem Gerät in sozialen Netzwerken unterwegs.

Für mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) hat das Smartphone eine so bedeutende Rolle, dass sie sich einen Alltag ohne Handy nicht mehr vorstellen können. Kinder hätten ein Recht auf digitale Teilhabe, sagte Berg und trat damit Forderungen entgegen, den Zugriff auf Smartphones für Kinder streng zu begrenzen oder komplett zu verbieten. Berg betonte, Eltern hätten dabei die Aufgabe, ihren Kindern einen “verantwortungsvollen Umgang mit dem Smartphone” beizubringen. “Dazu gehört auch, dass man sein Handy auch mal beiseite legt.” Ein Handyverbot in bestimmten Situation gilt demnach für 65 Prozent der Befragten zu Hause.

Top 2: Sprachsteuerung wird immer beliebter

Die Menschen gewöhnen sich zunehmend daran, technische Geräte mit ihrer Stimme zu steuern. Bereits über 26 Prozent nutzen die Stimme, um Whatsapp-Nachrichten zu beantworten. Rund 22 Prozent steuern ihr Smartphone per Voice und auch beim Surfen im Web machen fast 17 Prozent Alexa oder Google „eine Ansage“. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie von INNOFACT.

Damit liegt die Akzeptanz, sich mit Devices auf Audioebene zu verständigen, teilweise bei einem Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung ab 18 Jahre. Gab es vor einigen Jahren noch große Vorbehalte gegenüber der Audio-Schnittstelle, wird das nun immer alltäglicher. Das bedeutet auch für das Marketing, dass die Markenführung noch auditiver werden muss. Haben viele große Brands bereits ihr Soundlogo, muss es jetzt im nächsten Schritt darum gehen, in der Websuche bei Google auch „hörbar“ zu werden. Schon lange hatten Experten in der Vergangenheit vorausgesagt, dass die Tastatur nur eine Übergangslösung in der Verständigung insbesondere mit dem PC ist.

Autohersteller setzen bereits seit langem auf die Bedienung per Stimme und die Systeme werden exponentiell besser. Insgesamt 15 Prozent bedienen Funktionen im Auto schon per Stimme. Im Haus wird Licht und Haustechnik, Stichwort Smarthome, schon per mündlicher Anweisung gesteuert. E-Mails (10,6 Prozent) und der Arbeitsplatz (9 Prozent) müssen noch etwas aufholen. Gerade die junge Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahre ist dabei im Schnitt zweieinhalbmal stärker involviert als die Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen. Damit ist aber der Weg klar vorgezeichnet: Mit jeder weiteren Generation verlieren Schaltknöpfe und Tastaturen ihre Bedeutung.

Inwieweit nutzen Bundesdeutsche die Sprache bei der Bedienung technische Geräte?

Beantwortung von Whatsapp 26,5 Prozent

Bedienung des Smartphones 21,6 Prozent

Surfen im Internet (mit Alexa, Google, etc.) 16,8 Prozent

Bedienung im Auto 15,0 Prozent

Steuerung der Licht- und Haustechnik (Smart Home) 12,0 Prozent

Beantwortung von Mails 10,6 Prozent

Arbeiten am Arbeitsplatz (PC, etc.) 9,0 Prozent

1.006 Befragte im Mai 2019/ Mehrfachnennungen möglich