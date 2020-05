Strauß wird Chef der European Marketing Confederation

Von

Dr. Ralf E. Strauß, seit 2013 Präsident des Deutschen Marketing Verbands, ist seit 2015 Mitglied des EMC Boards und war in den vergangenen zwei Jahren als stellvertretender Vorsitzender tätig. Nun tritt er die Nachfolge von Uwe Tännler an. Der Schweizer war seit 2008 Mitglied des EMC Boards, davon fünf Jahre als stellvertretender Vorsitzender und zwei Jahre als Vorsitzender.

“Die Herausforderungen im Marketing in den Unternehmen in Themenfeldern wie Digitalisierung, Marketingautomatisierung, Organisationsstrukturen oder Omni-Channel-Management sind europaweit identisch, ähnlich wie die Herausforderungen in den jeweiligen Marketingverbänden der einzelnen Länder”, sagte Strauß nach seiner Wahl. Daher sei es für die EMC sowohl Auftrag als auch Mission, “Synergien zu nutzen und länderübergreifend eng zusammenzuarbeiten”.

Neben der Wahl zum Vorsitzenden wurden auch zwei neue stellvertretende Vorsitzende für die nächsten zwei Jahre gewählt: die Vorstandsmitglieder Professor Jonathan H. Dea-con (Großbritannien) und Martin Huisman (Niederlande).

„Die größte Krise, die das Marketing weltweit je gesehen hat“

Auch die Mitglieder im Deutschen Marketing Verband e. V. freuen sich über die Wahl von Strauß zum EMC-Vorsitzenden. “Gerade in der größten Krise, die das Marketing weltweit je gesehen hat, sind funktionierende Communities ein noch wichtiger Faktor geworden. Kollaboration, Austausch und gegenseitiges Vertrauen sind auf europäischer Ebene eine wichtige Chance zur Überwindung dieser gemeinsamen Herausforderung”, sagt Uwe Berger, Präsident des Marketing-clubs Hannover. Strauß sei „durch seine Integrationsfähigkeit und seinem unbändigen Drang, Wirksamkeit zu erzeugen genau der Richtige für die Führung des EMC“, so Berger weiter.

“Ralf Strauß hat in den gut sechs Jahren seiner Präsidentschaft im Deutschen Marketing Verband eindrucksvoll bewiesen, wie man mit Mut, Kompetenz und Pragmatismus über 60 regionale und durchaus sehr heterogene Marketing Clubs dauerhaft auf Erfolgskurs bringen kann”, sagt Claudio Montanini, Präsident des Marketing Club Frankfurt. Gleichzeitig gelinge es ihm, “mit strategischer Weitsicht und unermüdlicher Energie einen Deutschen Marketing Tag in neue Dimensionen zu führen”.

European Marketing Confederation (EMC)

Die European Marketing Confederation ist eine der weltweit größten Marketing-Mitgliedsorganisationen und vertritt Marketing-, Vertriebs- und Kommunikationsverbände in ganz Europa mit insgesamt fast 70.000 Mitgliedern. Als gemeinnützige Organisation mit Sitz in Brüssel arbeitet EMC mit seinen Mitgliedsverbänden in ganz Europa zusammen, um Best Practices in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kommunikation auszutauschen. Die EMC bietet außerdem ein einzigartiges europäisches Rahmenwerk für Marketingqualifikationen und -zertifizierungen (EMCQ), mit dem Marketer Zugang zu akkreditierten, europaweit anerkannten Qualifikationen für Marketing, Vertrieb und Kommunikation erhalten.

