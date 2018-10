Snapshot-Teilnehmer sind zwiegespalten, ob Kunden Künstliche Intelligenz im Marketing akzeptieren

Anfang September dieses Jahr fand in Boston der zweite „Emotion AI Summit“ statt. Das Motto „Trust in AI“, Vertrauen in Künstliche Intelligenz, zeigt, wie pragmatisch der Diskurs in den USA inzwischen geführt wird. Es ist voraussichtlich nur noch eine Frage sehr kurzer Zeit, bis KI problemlos unsere Stimmungen und Gefühle an unserem Gesicht ablesen, aus unserer Stimme heraushören oder aus unserer Wortwahl schließen kann. Die sogenannte Emotionsmessung mithilfe von KI hat das Potenzial, Kunden so individuell anzusprechen wie niemals zuvor. Eine Revolution des personalisierten Marketings könnte bevorstehen. Oder?

Große Chancen, große Skepsis

Exakt die Hälfte der von der Initiative „Snapshot from the chiefs of marketing“ Befragten stimmt folgender Aussage zu: „Die Möglichkeiten für Marketing und Kommunikation sind großartig! Wenn die Kunden einen handfesten Nutzen davon haben, werden sie sich von der KI gern analysieren lassen.“ Ein Drittel wiederum ist sich unsicher, ob Zielgruppen davon überzeugt werden können, KI-basierte Emotionsmessung zu akzeptieren. Schließlich handele es sich dabei um das Erfassen sensibler Daten. Damit sind sie von der Argumentation sehr nahe an den 16,7 Prozent der Befragten, die glauben, dass die Menschen gerade in Deutschland skeptisch sind, was technische Innovationen betrifft. „Außerdem fürchten sie um die Sicherheit ihrer Daten“, sind diese Teilnehmer überzeugt und glauben nicht, dass die KI-Marketing-Revolution in absehbarer Zeit eintritt.

An der Umfrage haben 42 Mitglieder teilgenommen, darunter mehrheitlich Marketing- und Kommunikationschefs in Wirtschaftsunternehmen sowie „Creative minds“ aus Agenturen, Verbänden und Beratungen.

Meedia ist Medienpartner der Initiative „Snapshot from the chiefs of marketing“, die für ein schnelles Meinungsbild für und von Top-Marketern zu aktuellen Themen sorgt. Gut ein Mal im Monat stellt die Initiative eine einzige Frage an einen ausgewählten Kreis von rund 500 Marketingmanagern und bietet ihnen drei Antworten zur Auswahl. Dank des unkomplizierten Umfrage-Procederes wird binnen weniger Stunden die Grundhaltung der Marketingelite zu einem Thema eingefangen. Hier können Sie teilnehmen: Snapshot from the chiefs of marketing.