Sandra Stegmann wird Director Marketing bei Hohes C

Sandra Stegmann wird Director Marketing Germany und International Brand Director von Hohes C. Sie übernimmt die Position innerhalb von Eckes-Granini zum 1. Januar 2022.

Sandra Stegmann wird neue Marketingchefin von Hohes C. Sie folgt auf Philipp Hemmer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Stegmann kann auf mehr als 15 Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung in der internationalen Markenartikelindustrie zurückblicken, mit Stationen bei Reckitt Benckiser und L´Oréal. Dort verantwortete sie in verschiedenen Funktionen breite Markenportfolios und multifunktionale Teams.

“Wir freuen uns, dass wir Sandra Stegmann für Eckes-Granini gewinnen konnten. Mit ihr haben wir eine Geschäftsleitungskollegin an Bord geholt, die neue Impulse in die Marketing-Organisation von Eckes-Granini Deutschland und Hohes C international einbringt”, sagt Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland und Vorstandsmitglied der Eckes-Granini Group.

