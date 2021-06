Sabine Zantis ist neue CMO von Deichmann

Von

Sabine Zantis ist neue Marketingchefin von Deichmann. Die studierte Diplom-Betriebswirtin verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Media, Digital Marketing und Markenstrategie. Zuletzt war die 39-Jährige als Geschäftsführerin Marketing & Communication bei Aldi Nord tätig. Zuvor konnte die Marketing-Expertin bereits auf Unternehmensseite bei Henkel in Düsseldorf und Asien als auch auf Agenturseite bei McCann Erickson erfolgreich Erfahrungen als Führungskraft sammeln.

Zantis tritt bei Deichmann die Nachfolge von Christian Hackel an, der sich künftig neuen beruflichen Herausforderungen widmen wird. Hackel habe bei Deichmann laut Unternehmen in den vergangenen zwölf Jahren “nicht nur die Professionalisierung des internationalen Marketings geprägt, sondern auch die E-Commerce- und Omnichannel-Plattform maßgeblich mit aufgebaut und den Einstieg des Unternehmens in Bereiche wie CRM und Kundenbindung in die Wege geleitet”.

Deichmann mit Stammsitz in Essen wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in 31 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben über 41.000 Mitarbeiter und betreibt mehr als 4200 Filialen sowie 40 Onlineshops.

