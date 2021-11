Reddit nimmt Deutschland stärker in den Fokus

Die Online-Plattform Reddit will eine größere Rolle in Deutschland spielen. Die US-Firma eröffnete ein Büro in Berlin und setzt auf mehr Beiträge in deutscher Sprache. “Ich möchte den Nutzern in Deutschland das bieten, was wir heute den Amerikanern geben: Ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit online, einen Ort, den sie ansteuern können, wenn sie Fragen haben oder Hilfe im Leben brauchen”, sagte Reddits Mitgründer und Chef Steve Huffman der Deutschen Presse-Agentur.

Reddit besteht aus aktuell rund 100.000 Online-Communities, in denen sich Nutzer nach ihren Interessen zusammentun. Diese sogenannten Subreddits sind unter Aufsicht ihrer Moderatoren weitgehend selbstreguliert. Reddits Ansatz, die Prüfung von Inhalten zu dezentralisieren und dabei die Nutzer selbst einzubinden, sei der einzige nachhaltige Weg, zeigte sich Huffman überzeugt.

Plattform für Verschwörungstheoretiker

Weitreichende Vorschriften zur Inhaltekontrolle könnten reichen Unternehmen wie Facebook, die dafür Zehntausende Mitarbeiter bezahlen könnten, einen Vorteil verschaffen, warnte er. “Ich befürchte, dass Regulierungsvorgaben nicht nur ineffizient sein werden, sondern auch die starke Position der großen Plattformen zementieren werden und kleinere Plattformen wie unsere unverhältnismäßig treffen.”

Reddit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen, nicht konsequent genug gegen Hass und Hetze vorzugehen. Im vergangenen Jahr griff der Dienst aber unter anderem gegen den Subreddit “The_Donald” von Donald-Trump-Fans durch. Zuvor war Reddit auch einer der Orte gewesen, an dem sich die Verschwörungstheorie QAnon zunächst ausbreitete.

In Deutschland erreicht Reddit nach eigenen Angaben bisher eine Nutzergemeinde, die sich zu großen Teilen nicht mit der der größeren Plattformen überschneidet: So seien 37 Prozent von ihnen nicht bei Facebook aktiv und jeder Vierte nicht bei Instagram. Die deutschen Nutzer erinnerten ihn “an den Idealismus von Reddit des Jahres 2005”, unter anderem weil sie nicht zu Kompromissen beim Datenschutz bereit seien, sagte Huffman. Das Unternehmen starte im deutschen Büro in Berlin “mit einer Handvoll Mitarbeiter” und wolle expandieren.

Kampagnen von Börsenspekulanten

Reddit war in den vergangenen Monaten unter anderem als die Plattform in die Schlagzeilen geraten, auf der sich Hobby-Investoren für Kampagnen zusammentaten. Die Folge war eine Kursachterbahn bei Aktien wie dem Papier der Videospiel-Ladenkette Gamestop, die einige Anleger reich machten und den Einsatz anderer vernichteten.

Solche Entwicklungen seien am Ende positiv für Reddit, sagte Huffman. Zum einen bekomme die Plattform dadurch mehr Aufmerksamkeit. Zum anderen trage dies zur Demokratisierung des Börsenmarktes und zu mehr Eigenverantwortung bei. Finanzmedien und das Finanz-Establishment sollten nicht die Kontrolle darüber haben, wie die Menschen über Investitionen denken, argumentierte er.

