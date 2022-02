Schlagzeilen 2022: “Digitale Bildung kommt ins Grundgesetz”

Zusammengetragen von der absatzwirtschaft Redaktion

Digitalpakt Schule: Alle Mittel abgerufen, alle Projekte in Umsetzung

Von Philipp Justus, Vice President Google Deutschland und Zentraleuropa

Nach schleppendem Start sind nun sämtliche Mittel des 6,5 Milliarden Euro umfassenden Digitalpakts Schule abgerufen worden, und die dazugehörigen Projekte befinden sich in Umsetzung. Eine unabhängige Expertenkommission hat mit der Evaluation und Auszeichnung der besten Projekte begonnen. Bundesregierung und Länder arbeiten an einer Aufstockung und einer zweiten Runde des Digitalpakts.

Recht auf digitale Bildung kommt ins Grundgesetz

Von Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer Bitkom

24. Juni 2022: Am heutigen bundesweiten Digitaltag hat der Bundestag mit breiter Mehrheit beschlossen, ein einklagbares “Recht auf digitale Bildung” ins Grundgesetz aufzunehmen. Damit können erstmals in Deutschland Menschen unabhängig von Wohnort, finanziellen Möglichkeiten, Alter und Fähigkeiten staatlich finanzierte oder mitfinanzierte Bildungs- und Schulungsangebote immer auch auf digitalem Weg wahrnehmen. Der Digitalverband Bitkom nennt das Votum „ein mutiges und wichtiges Signal für echte digitale Teilhabe aller Menschen“.

The Beatles virtuell wieder vereint vor mehr als 100 Millionen Fans

Von Tino Krause, Country Director DACH Meta

Die Pilzköpfe aus Liverpool kehren mehr als 50 Jahre nach ihrer Auflösung auf die Bühne zurück – und zwar als Avatare! Dank Virtual Reality kann die Band ihr legendäres Rooftop-Konzert mit über 100 Millionen Zuschauer*innen aus aller Welt erneut feiern. Auch John Lennon und George Harrison sind mit dabei. Die Fans zelebrieren den Auftritt mit den schrillsten Flower-Power-Outfits aus dem virtuellen Kleiderschrank, langen Haaren vom digitalen Barber und dem Bulli der ersten Generation in neuem Anstrich.

Standort Deutschland gelingt Digitalisierung auf breiter Front

Von Tobias Krüger, Gründer Hello Beta

Nach vielen Jahren oftmals halbherziger Anstrengung feiert der digitale Wandel in Deutschland endlich seine tiefgreifende infrastrukturelle Verankerung in Wirtschaft, Politik sowie allen relevanten Bereichen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Er schafft rechtzeitig belastbare Voraussetzungen für eine nachhaltig umweltverträgliche und gleichsam wettbewerbsfähige Gestaltung von Gegenwart und Zukunft.

Via Dolorosa zum Data-driven Marketing

Von Ralf E. Strauß, Präsident Deutscher Marketing Verband

Die Transformation in Richtung Data-driven Marketing wird auch 2022 weitergehen. Dabei geht es nicht um ein „oder“, sondern um ein „und“. Die Kunst: das Orchester von Strategie, Zielsystemen (KPI Frameworks), Prozessen, Organisation (Change), IT-Anwendungen und In­fra­struktur (Server, Datenbanken) zu vereinen, dass statt einer Vielzahl an Solisten (in funktionalen Silos) eine Partitur entsteht, die auch einer Aufführung in der Elbphilharmonie Ehre erbringen würde. Die Organisation bleibt absehbar auch 2022 die (digitale) Marketingdauerbaustelle.

Metaverse und Web3 drücken globale Armut auf Rekordtief

Von Toan Nguyen, Managing Director und Founder Jung von Matt Nerd

Immer mehr neue Erwerbsmöglichkeiten entstehen auf Blockchain-Welten wie Decentraland oder The Sandbox – vor allem strukturschwache Regionen in Asien, Osteuropa und Afrika profitieren.

Mensch heiratet Maschine

Von Claudia Bünte, Professorin für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing, Berlin School of Management

In Europa ist es die erste Heirat dieser Art: Eine Marketingmanagerin aus Frankfurt und eine KI gaben sich vergangenen Samstag digital und analog das Jawort. Befreundete Menschen und Maschinen konnten per App Nullen und Einsen auf das Hochzeitspaar regnen lassen. Wir sind gespannt auf das erste Baby.

Insgesamt haben wir bei 22 Marktteilnehmer*innen ihre jeweilige Wunsch-Schlagzeile für das Jahr 2022 erfragt. Die gesamte Sammlung zu den fünf Themengebieten Digitalisierung, Diversity, Handel, Nachhaltigkeit und New Work finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe Januar/Februar.

Sie wollen tägliche Insights für Ihre Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.