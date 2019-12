Rahmyn Kress: “Der Mensch steht jederzeit im Mittelpunkt”

Henkel X war im Februar 2018 gestartet, um Mentoren zu gewinnen, die die Plattform dabei begleiten, über „open innovation“ in die Industrie zu gehen. „Meine Ambitionen war es anfangs, 50 Mentoren zu gewinnen“, sagte Rahmyn Kress, Leiter Henkel X Ventures und Founder Henkel X, beim Deutschen Marketing Tag. Heute habe die Innovationsplattform des Düsseldorfer Konzerns bereits die Zahl von „mehr als 200 Mentoren“ erreicht – und zwar hauptsächlich „in den Bereichen Venture Capital, Fortune 500, C-Suite“.

Genau dieser Stellenwert und die Größe der Henkel-X-Partner mache heute das Netzwerk aus. Der in London lebende Kress spricht von einem „unfair advantage“ gegenüber dem Wettbewerb: „Wir unterstützen uns gegenseitig dabei, keine Tür geschlossen zu halten, um Innovationen freien Lauf zu lassen.“

Seröse Bewertung und Kommunikation

Der Netzwerkgedanke gab Henkel X laut Kress die Möglichkeit, gemeinsam mit der Industrie offene Innovationen zu betreiben: „Network and Ecosystem is the name of the game“, sagte er. Bis heute habe Henkel X bereits 60 Proof of Concepts durchgeführt.

Ein wichtiger Punkt ist für Kress dabei eine seröse Bewertung und Kommunikation: „Wir waren bei den Prüfungen sehr ehrlich. Wir machen keine „Horse and Donkey Shows“, bei denen man sich Start-ups angucken kann und am Ende beide Seiten desillusioniert sind, weil sie die falsche Erwartungshaltung hatten.“

Wenig Vertrauen in Inkubatoren