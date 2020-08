“Quickstart Online” soll Händlern bei der Digitalisierung helfen

Der Handelsverband Deutschland (HDE), die Initiative "Händler helfen Händlern" und Amazon starten eine gemeinsame Initiative zur Digitalisierung bislang stationärer Einzelhändler. Dabei stehen kostenlose Trainings zu Online-Marketing oder rechtlichen Fragen im Fokus, zudem werden Experten in Talk-Formaten ihre Erfolgsgeheimnisse verraten.

Im Rahmen von “Quickstart Online” können (angehende) Online-Händler per Webinar, Videos und Broschüren in zahlreiche Themen eintauchen, die bei der Überführung des eigenen Geschäfts von der Offline- in die Online-Welt und dem Aufbau eines Online-Handels wichtig sind.

Dabei werden über 15 Branchenexperten in mehr als 20 Kapiteln unter anderem erklären, welche Vertriebskanäle zur Auswahl stehen, welche rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen sind, welche Prozesse digitalisiert werden sollten, wie online Kunden gemanaged werden, welche Versandmöglichkeiten es gibt und wie Online-Marketing funktioniert.

Talks mit Vordenkern und führenden Experten

Gehalten werden die Webinare von namhaften Branchenexperten wie Dr. Ulrike Regele von der DIHK, Dr. Carsten Föhlisch von Trusted Shops, Georg Wittmann von ibi research und zahlreichen erfolgreichen Online-Unternehmen. In sogenannten “Top Talks” verraten zudem Vorreiter der Szene ihre Erfolgsgeheimnisse – den Anfang macht Marcus Diekmann vom Digital-First-Fahrradhändler Rose Bikes. Das kostenfreie Web-Programm beginnt am 15. September.

“Quickstart Online” ist eine gemeinsame Initiative des Handelsverbands Deutschland (HDE), der Initiative “Händler helfen Händlern” und Amazon zur Digitalisierung von bislang stationären Einzelhändlern und ist zudem als Hilfestellung für Start-ups im E-Commerce gedacht. Die Handelsblatt Media Group samt ihren Fachtiteln wie der absatzwirtschaft fungiert als Medienpartner von “Quickstart Online”.

