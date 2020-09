Puma mit neuer Geschäftsführerin in der DACH-Region

Nina Graf-Vlachy (38) übernimmt bei der Sportmarke Puma zum 1. Oktober die Geschäftsführung der DACH-Region. Die promovierte Chemikerin folgt in dieser Position auf Matthias Bäumer.

Nina Graf-Vlachy wird neue DACH-Chefin von Puma. In dieser Funktion berichtet sie künftig direkt an Arne Freundt, General Manager EMEA beim fränkischen Sportartikelkonzern.

Graf-Vlachy begann ihre Karriere bei Puma bereits 2013 und übernahm 2015 die Leitung der Abteilung Global Strategy. Dort erarbeitete sie die Grundlage für Pumas Strategie im Women’s Segment. Seit 2018 steht die gebürtige Slowenin an der Spitze des “Global Go-To-Market”-Teams. Vor ihrer Zeit bei Puma war Graf-Vlachy als Project Manager bei der Boston Consulting Group tätig.

Graf-Vlachy übernimmt bei Puma die Rolle des General Manager DACH von Matthias Bäumer, der im Juni 2020 zum General Manager der Business Unit Teamsport ernannt wurde.

Bäumer leitete bei Puma seit Anfang 2013 die Vertriebsregion Deutschland, Österreich, Schweiz und arbeitet bereits seit 2007 in diversen Funktionen für die Sportmarke. Zuvor war Bäumer seit 2003 für Maxximum in Wiesbaden tätig. Beim internationalen Spirituosenvertrieb fungierte er als Country Manager und Head of Sales.

