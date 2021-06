Philip Morris: De Gendt folgt als Marketingchef auf Scheib

Von

Als Director Marketing & Digital Transformation von Philip Morris liegt de Gendts Fokus auf der weiteren Entwicklung und Umsetzung der begonnenen Transformation in Richtung einer rauchfreien Zukunft. Er berichtet an Markus Essing, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH (PMG).

Philip Morris: Talente fördern und neue Sichtweisen von außen

“Ich bin zu PMG gekommen, weil mich die vielschichtige geschäftliche und persönliche Herausforderung begeistert hat, einen positiven Wandel für Millionen rauchende Personen in Deutschland voranzutreiben, indem wir unser eigenes Kerngeschäft komplett umdenken”, sagt de Gendt zu seiner Aufgabe. Vor seinem Wechsel zu Philip Morris war de Gendt 17 Jahre bei Unilever in Frankreich und Belgien tätig, unter anderem als Commercial sowie Managing Director.

“Die Anforderungen, die wir mit Blick auf die Zukunft an uns selbst stellen, können wir nur erfüllen, indem wir intern unsere Talente umfänglich fördern, fordern und ausbilden. Dazu gehört aber auch, externe Talente einzustellen, die uns neue Sichtweisen vermitteln, neue Fähigkeiten mitbringen und unsere Unternehmenskultur mitprägen”, sagt Markus Essing.

Thorsten Scheib wechselt zu Philip Morris International

De Gendts Vorgänger als Marketingchef der Philip Morris GmbH, Thorsten Scheib, wechselt innerhalb des Konzerns. Er wird künftig als Global Head of Integrated Strategy bei Philip Morris International tätig sein.

Scheib startete bereits Anfang der 2000er Jahre als Trainee bei der Philip Morris GmbH in München. Während seiner 15-jährigen Laufbahn war er unter anderem in Frankreich als Manager Premium Brands sowie in Italien als Marketing Director tätig. Seit April 2015 leitete er den Bereich Marketing & Digital Transformation in Deutschland.

“Thorsten ist ein Marketer durch und durch, der für unsere Marken und unsere Mitarbeiter:innen brennt. Insbesondere hat er aber unsere Transformation in Richtung einer rauchfreien Zukunft mit Herzblut und Leidenschaft maßgeblich mitgestaltet”, sagt PMG-Chef Essing.

