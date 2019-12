Peugeot Deutschland wechselt Geschäftsführer

Von

Haico van der Luyt steigt bei Peugeot Deutschland intern zum Geschäftsführer auf. Aktuell ist er seit 2017 als Direktor Vertrieb tätig. Künftig wird er an Rasmus Reuter berichten, Geschäftsführer von Peugeot Citroën Deutschland. Erfahrungen in der Automobilindustrie sammelte Van der Luyt zuvor im Vorstand Vertrieb des japanischen Automobilherstellers Nissan Motor Germany sowie im Vorstand der italienischen Hersteller Alfa Romeo, Lancia und Jeep der Fiat Chrysler Automobiles Germany.

Van der Luyt folgt als Geschäftsführer von Peugeot Deutschland auf Steffen Raschig, der nach seinem Amtsantritt im Jahr 2017 die Elektrifizierung der Modellpalette von Peugeot in Deutschland vorantrieb. Zuvor verantwortete Raschig seit 2014 als Direktor das Nutzfahrzeuggeschäft der PSA-Marken Opel und Vauxhall. Künftig wird er sich nach Angaben des Automobilherstellers einer Management-Aufgabe außerhalb der Groupe PSA widmen.

Stöver neuer Direktor Marketing von Peugeot Deutschland

Vor kurzem hatte es weitere Veränderungen im Management von Peugeot Deutschland gegeben. So wurde Anfang November Tobias Stöver als neuer Direktor Marketing installiert. Er kam von Opel und arbeitete zuvor 16 Jahre in unterschiedlichen Marketing- und Vertriebspositionen in der Automobilindustrie.

Stöver folgte auf Lukas Dohle, der im September als Brand Manager zur Peugeot-Schwestermarke DS Automobiles gewechselt war. Bei Peugeot Deutschland berichtet Stöver künftig direkt an den neuen Geschäftsführer Haico van der Luyt.

