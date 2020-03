OMR Festival 2020 wegen Corona-Epidemie abgesagt

Eines der größten Events der deutschen Marketingszene, das OMR Festival, findet in diesem Jahr nicht statt. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, sei das für 12. und 13. Mai in Hamburg geplante Event ersatzlos gestrichen. Grund ist die aktuelle Sicherheitslage rund um die Ausbreitung des Coronavirus.

Nun sind auch die Online Marketing Rockstars von dem Veranstaltungsverbot für Großveranstaltungen betroffen: Das diesjährige OMR Festival (12. und 13. Mai) in Hamburg ist abgesagt. “Ein OMR Festival, so wie wir es kennen, wird es in diesem Jahr nicht geben können”, sagt Philipp Westermeyer, Gründer der Online Marketing Rockstars, in einer Mitteilung.

Die aktuelle Sicherheitslage rund um die Ausbreitung des Corona-Virus lasse es leider nicht zu, im Mai ein Festival mit vielen Besuchern durchzuführen. Bis zuletzt habe man gehofft und war davon ausgegangen, das Event durchführen zu können. “Die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher und Partner hat dabei für uns stets absoluten Vorrang gegenüber jeglichen anderen Aspekten gehabt”, so Westermeyer weiter.

2019 kamen 52.000 Besucher auf die Messe Hamburg

Im vergangenen Jahr waren an beiden Festivaltagen mehr als 52.000 Gäste in die Hamburger Messehallen gekommen. Auf dem Gelände präsentierten sich mehr als 400 Aussteller. Daran wollen die Veranstalter dann im kommenden Jahr anknüpfen und gaben schon einmal einen Ausblick: “Wir werden uns aber so manches einfallen lassen, um in gewohnter OMR Manier zu überraschen und freuen uns schon jetzt auf ein umso tolleres, größeres und begeisterndes OMR Festival am 4. und 5. Mai 2021.”

Mit allen Ticketinhabern und Ausstellung für die OMR 2020 nehme der Veranstalter derzeit Kontakt auf, bat aber um Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen könne.

