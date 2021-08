Nordzucker bündelt Vertrieb und Produktion und holt DMK-Manager

Alexander Godow wird neuer Vorstand für Vertrieb, Marketing und Produktion bei Nordzucker. Das Unternehmen bündelt die Bereiche künftig in einem Vorstandsressort. Der 55-jährige Manager kommt aus der Milchwirtschaft.

Alexander Godow übernimmt zum 1. Januar 2022 das Vorstandsressort für die Bereiche Vertrieb und Marketing der Nordzucker AG. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, verantwortet der 55-jährige Manager ab März 2022 zusätzlich auch die Produktion.

Die Bereiche werden demnach in einem Vorstandsressort zusammengeführt, um die Kundenorientierung des Vertriebs mit der Effizienz der Produktion zu verbinden. “Wir freuen uns sehr, mit Alexander Godow jemanden gefunden zu haben, der aufgrund seines beruflichen Werdegangs und seiner persönlichen Kompetenz Erfahrungen aus beiden Bereichen mitbringt”, wird Aufsichtsratschef Jochen Juister zitiert.

Das Vorstandsressort Vertrieb & Marketing wurde seit dem Weggang des bisherigen CMOs Erik Bertelsen im Februar dieses Jahres von Nordzucker-CEO Lars Gorissen übergangsweise mitgeführt. Als Produktionsvorstand (COO) folgt Godow zwei Monate nach seinem Einstieg auf Axel Aumüller, der seine Vorstandstätigkeit auf eigenen Wunsch zum 28. Februar 2022 – ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages – beendet, damit die gewünschte Bündelung von Produktion und Vertrieb schneller erreicht werden könne, heißt es weiter.

Aus der Milchwelt zum Zucker

Alexander Godow kommt von der Molkereigenossenschaft DMK Deutsches Milchkontor in Zeven. Dort verantwortet der Diplom-Ingenieur seit 2017 als COO den Geschäftsbereich Industrie. Vorher war er unter anderem als Vertriebsdirektor in mehreren international tätigen Unternehmen der Lebensmittelbranche sowie im Anlagenbau tätig. Neben ihm gehören CEO Lars Gorissen und CFO Alexander Bott dem künftigen Nordzucker-Vorstand an.

Der Konzern mit Hauptsitz in Braunschweig ist einer der führenden Zuckerhersteller weltweit. Die Rohstoffe Rübe und Rohr verarbeitet Nordzucker zu Zuckerprodukten sowie Futtermittel, Melasse, Düngemittel, Bioethanol, Biogas und Strom. Das Unternehmen hat rund 3800 Beschäftigte und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro.

