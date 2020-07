Nissan präsentiert neuen Marketingchef für Europa

Jordi Vila wird zum 1. August 2020 neuer Divisional Vice President Marketing & Sales von Nissan in Europa. In dieser Funktion verantwortet er den Vertrieb und das Marketing des operativen Hauptsitzes im französischen Montigny-le-Bretonneux.

Vila arbeitet bereits seit über 30 Jahren für Nissan. Angefangen als Export- und Area-Manager in Spanien, übernahm Vila anschließend verschiedene Aufgaben im Marketing und Vertrieb in den Niederlanden, Frankreich und Italien. Als Managing Director führte er zudem zeitweise den niederländischen Markt und die nordischen Länder. 2017 wurde er zum Vice President Sales bei Nissan Europe ernannt, von Juni bis Dezember 2019 leitete er die europäische Vertriebs- und Marketingabteilung. Nachdem er diesen Bereich zuletzt in der Nissan Region Asien & Ozeanien (A&O) verantwortete, kehrt er nun nach Europa zurück.

Gianluca de Ficchy, Chairman von Nissan Europe, sagt: “Wir freuen uns, Jordi wieder in Europa willkommen zu heißen. Sein Wissen und seine Erfahrung werden für das Unternehmen eine große Bereicherung sein, wenn er unsere Teams in eine neue Ära der Elektrifizierung führt.”

Vila folgt bei Nissan auf Roel de Vries, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. De Vries hat seit 1994 in verschiedenen Funktionen für den Automobilhersteller gearbeitet.

