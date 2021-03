Niewöhner wird Marketingchef von Nissan

Nissan hat personelle Wechsel in den Bereichen Marketing, Vertrieb sowie Dealer Network Development & Costumer Quality (DND & CQ) vorgenommen. Neu an Bord und ab sofort für das Marketing von Nissan in der DACH-Region verantwortlich ist Frank Niewöhner.

Von

Frank Niewöhner ist bei Nissan neuer Marketingchef in der DACH-Region. Der 48-jährige Kölner, zuletzt an der Spitze des Marketings in der Deutschlandzentrale des Nissan-Allianzpartners Renault, folgt auf Vincent Ricoux (45), der jetzt den Vertrieb bei Nissan leitet. Pascal Michaeli (46), bisher Sales Director, übernimmt die vakante Position als neuer Direktor DND & CQ. Alle Änderungen treten mit dem 1. April 2021 in Kraft.

Niewöhner verfügt über viele Jahre Marketing- und Vertriebserfahrung in der Industrie. Nach einem Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen und weiteren Stationen im In- und Ausland begann er seine Karriere in der Automobilwirtschaft 1999 bei der Ford-Werke AG in Köln. Dort durchlief er diverse Leitungsfunktionen mit nationalen und internationalen Verantwortlichkeiten, ehe er 2016 zu Renault Deutschland wechselte.

Nissan auf dem Weg zur Elektrifizierung

“Nissan steht vor dem nächsten großen Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung des Line-ups”, sagt Guillaume Pelletreau, Geschäftsführer von Nissan Center Europe. Niewöhner solle den Businessplan “Nissan Next” umsetzen, der bis Ende 2023 unter anderem einen Anteil elektrifizierter Antriebe von mehr als 50 Prozent vorsieht.

Die Laufbahn des neuen Sales-Chefs Ricoux im Automotive-Bereich ist international geprägt mit Stationen in Asien und Europa. Nach Etappen bei Peugeot, unter anderem in China und in der Türkei, wechselte er 2013 zu Nissan in die Europazentrale nach Montigny (Paris), ehe er das Marketing bei Central & Eastern Europe leitete. 2018 wechselte Ricoux dann nach Brühl an die Spitze der Marketingabteilung des Nissan Center Europe.

Ricouxs Vorgänger Michaeli bekleidet seit September 2018 die Position des Vertriebsdirektors bei Nissan. Er absolvierte ein Wirtschaftsstudium an der RWTH Aachen und startete im Anschluss bei MAN Nutzfahrzeuge in München seine Berufslaufbahn. 2003 wechselte Michaeli zu Toyota Deutschland nach Köln und hatte diverse Management-Positionen im Bereich Vertrieb inne, ehe er 2017 zu Nissan kam.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.