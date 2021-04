Neuer Vorstand für Beauty-Geschäft von Henkel

Von

Wolfgang König wird neuer Vorstand für Henkel Beauty Care. Der 48-jährige Manager übernimmt die Position zum 1. Juni, wie das Unternehmen aus Düsseldorf mitteilte. König folgt auf Jens-Martin Schwärzler (57), der für eine Verlängerung seines Vertrages nicht zur Verfügung stehe. Schwärzler ist seit 28 Jahren beim Dax-Konzern und saß seit 2017 im Vorstand.

Sein Nachfolger kommt von Kellogg, wo er als Category President Nordamerika derzeit ein Umsatzvolumen von rund sieben Milliarden US-Dollar sowie Bereiche wie Forschung/Entwicklung und Marketing verantwortet.

Verantwortlich für Marken wie Schwarzkopf und Schauma

Der Diplom-Ökonom steht bei Henkel vor der Aufgabe, das schwächelnde Geschäft mit Schönheitspflegeprodukten von Marken wie Schwarzkopf, Schauma und Syoss zu beleben. Beauty Care ist die kleinste der drei Sparten des Konzerns, kleiner als die Geschäftsbereiche Klebstoffe und Wasch- und Reinigungsmittel (Persil, Pril). Sie trug im Geschäftsjahr 2020 rund ein Fünftel zum Gesamtumsatz von gut 19 Milliarden Euro bei. Insbesondere Produkte für den professionellen Friseurbereich litten zuletzt unter den Folgen der Corona-Pandemie.

König bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie vor allem in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Innovation mit. Begonnen hat er seine Karriere 1996 bei Beiersdorf. 2005 wechselte er als Marketing Direktor DACH zu Colgate-Palmolive. Ab 2012 war er bei Kellogg als General Manager für 23 Märkte in der Region Nord-Europa verantwortlich, bevor er das Nordamerika-Geschäft übernahm.

absatzwirtschaft+

