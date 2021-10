Neuer Vertriebs- und Marketingchef bei DS Smith

Von

Zum 1. Oktober hat Mark von der Becke den Posten des Sales, Marketing & Innovation Director in Deutschland & Schweiz bei DS Smith übernommen. Der erfahrene Marketing- und Vertriebsspezialist kam vom Schweizer Chemiekonzern Clariant. Dort verantwortete von der Becke in den vergangenen 21 Jahren verschiedene regionale und globale Führungspositionen. Zuletzt war der Betriebswirt Global Head of Key Account Management in der Business Unit Masterbatches bei Clariant, die unter anderem Farbgranulate für die Verpackungsindustrie produziert.

DS Smith ist einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger, faserbasierter Ver­packungen. Kunden kommen vor allem aus den Bereichen E-Commerce, Konsumgüter und produzierendes Gewerbe. Das Unternehmen hat seinen Haupt­sitz in London, ist in 34 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 30.000 Mit­arbeiter. Der Deutschlandsitz von DS Smith ist im hessischen Erlensee bei Frankfurt.

