Neuer Strategiechef: Otto Group holt Schulte von Amazon

Dr. Christoph Schulte wird neuer Strategiechef der Otto Group. Er berichtet künftig an Alexander Birken, Vorstandsvorsitzender der Otto Group. Schulte kommt von Amazon, wo er seit 2018 als Teil des “EU Seller Services Leadership”-Teams verantwortlich für das “Fulfillment by Amazon”-Geschäft in Deutschland war.

Vor seiner Zeit bei Amazon war der 43-Jährige über acht Jahre für die Metro Group in verschiedenen Rollen tätig. Nach Stationen in Wien und Moskau agierte er als Landesgeschäftsführer in Sofia und Kopenhagen. In seiner letzten Rolle als Group Director Strategy war Schulte mitverantwortlich für die Konzerntrennung in Ceconomy AG und die neue Metro AG. Die erste Station seiner Laufbahn war das Beratungsunternehmen Mc Kinsey, wo er 2001 als Fellow im Düsseldorfer Büro startete und bis Ende 2007 als Engagement Manager arbeitete.

Schulte tritt bei der Otto Group die Nachfolge von Max von der Planitz an, der das Unternehmen zum 31. August 2020 auf eigenen Wunsch verlassen hatte, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

