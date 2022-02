Neuer Marketingchef für Opel

Der Stellantis-Konzern mach Florian Huettl zum Vertriebs- und Marketingchef für die Marken Opel und Vauxhall. Der Manager verfügt über internationale Erfahrung und war zuvor schon in leitenden Positionen bei Stellantis und der Renault-Gruppe tätig.

Florian Huettl wird zum 1. März 2022 neuer Vertriebs- und Marketingchef von Opel/Vauxhall. Huettl verantwortet diesen Bereich bereits für die Region Enlarged Europe und folgt in seiner neuen Position auf Stephen Norman, der nach 45 Jahren in der Automobilindustrie um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten hat, wie das Unternehmen mitteilt.

Huettl hat bereits verschiedene leitende Positionen bei Stellantis und der Renault-Gruppe bekleidet. Im Verlauf der letzten 20 Jahre konnte er in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Russland internationale Erfahrung sammeln. Der Vertriebs- und Marketingspezialist hat einen Bachelor-Abschluss in International Business Management der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Florian Huettl. (…) Gemeinsam werden wir die Marken Opel und Vauxhall sowie unseren Absatz weiter stärken“, wird Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz zitiert.

