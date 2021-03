Neuer DACH-Chef von Pinterest kommt von Google

Von

Dr. Nikos Kotalakidis übernimmt ab 1. Juni die Rolle des Country Managers DACH bei Pinterest. Er wird in der Rolle unter anderem für die Zusammenarbeit mit Marken und Agenturen verantwortlich sein, um das wachsende Werbegeschäft von Pinterest in diesen Ländern auszubauen. Kotalakidis wird an Philip Missler berichten, der bereits seit Mitte 2020 als Head of Europe bei Pinterest das Europageschäft verantwortet.

Kotalakidis ist nach Angaben der Plattform “ein Tech-Branchenveteran mit langjähriger Erfahrung in der Leitung schnell wachsender Vertriebsteams und Prozesse auf paneuropäischer Ebene”. Er war in den vergangenen acht Jahren bei Google tätig, zuletzt als Leiter des Specialist-Teams “See, Solve, Scale” für Zentraleuropa. Mit seinem Managementteam war er dort für die Bereiche Search, Shopping, Measurement, Programmatic, Data-Driven D2C Marketing und Media Solutions verantwortlich. Zuvor leitete er das vertikale Vertriebsgeschäft für Branchen wie Consumer Brands, Technologie und Versicherungen in der DACH-Region.

Vor Google arbeitete Kotalakidis als Unternehmensberater. Er hat einen Abschluss in Jura von der Universität Heidelberg, einen PHD von der Universität Hamburg und einen MBA von der Columbia University.

Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine zum Entdecken. Monatlich nutzen nach Unternehmensangaben mehr als 450 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Pinterest, um Inspirationen für ihr tägliches Leben zu finden. Mit Vertriebsteams in Berlin, Hamburg und München hat Pinterest beispielsweise langfristige Beziehungen zu Marken wie Otto, Ikea und Home24 aufgebaut.

