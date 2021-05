Neuer Bahlsen-Marketingchef kommt von Haribo

Von Almut Steinecke

Marcin Piaseczny ist neuer Marketingchef in der DACH-Region von Bahlsen. Der gebürtige Pole ist in seiner neuen Funktion auch Mitglied des Global Marketing Leadership Teams beim Gebäckhersteller.

Piaseczny glänze durch “umfassende Erfahrung in unserer Branche”, sagt Bahlsen-CEO Phil Rumbol: “Er hat bereits mehrfach Marken erfolgreich geführt verschiedene Change-Prozesse vorangetrieben und verfügt über einen internationalen Background.”

Ein Blick in den Werdegang des Bahlsen-Neuzugangs offenbart zahlreiche Stationen in der Süßwarenindustrie. Seine Karriere startete Piaseczny als Key Account Assistant bei Ferrero in Warschau, wo er auch einen Master in Marketing-Management und einen Master in Quality Management erwarb.

Spezialist für Süßwaren

Bei Ferrero verantwortete der Spezialist für Süßwaren auch das Brand Building verschiedener Marken aus dem “kinder”-Portfolio und positionierte sie auf dem polnischen und deutschen Markt. Zudem leitete er das deutsche Marketingteam von Nutella. Seit 2017 war Piaseczny dann bei Haribo Deutschland als Head of Marketing im Einsatz, wo er unter anderem eine neue Marketingorganisation aufbaute.

