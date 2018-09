Neue Shopping-Plattform für Millenials: Ebay startet „Catch“ als Beta-Version im deutschen Markt

Catch startet als Beta-Version exklusiv im deutschen Markt und soll den Bedürfnissen der °Young Value Shopper“ entsprechen, die vor allem mobil surfen und „Mobile Snacking“ betreiben– indem sie beispielsweise durch Shopping-Kategorien mit trendigen, angesagten Artikeln browsen. Diese Art des Shoppings sei in Tests, die Ebay unter Millennial-Käufern durchgeführt hat, sehr gut angekommen und entspreche den Shopping-Vorlieben dieser Generation.

Trendige Produktkategorien

Die Shopper finden auf Catch die preisgünstigsten Produkte aus dem Ebay-Angebot in Deutschland und der ganzen Welt. Die Produkt-Kategorien orientieren sich am Lebensstil der Young Value Shopper wie Tech Gadgets, Fashion, Sport, Home, Beauty oder Uhren und Schmuck sowie in breiteren anlass- und themenbezogenen Kategorien wie Halloween, Mom Life, Wanderlust oder Pink Wall (siehe Bild).

(Produktauswahl Pink Wall)

Stöbern und Entdecken steht im Mittelpunkt

„Vielen Young Value Shoppern macht es Spaß, bei Ebay einzukaufen. Es gibt es jedoch auch einen anderen Typ eines Young Value Shoppers, der ein mehr browse-fokussiertes Erlebnis vorzieht – vor allem mit Blick auf Kategorien wie Fashion oder Home Decoration, bei denen das Stöbern und Entdecken häufig im Mittelpunkt steht. Genau das ist es, was wir mit Catch bieten möchten: eine Website mit einer Vielzahl an kuratierten Artikeln, die Inspiration bietet, zum Browsen einlädt und die Besucher dazu verleitet, wieder zu kommen – eine komplementäre Plattform zu Ebay. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, Catch als eine Off-Ebay-Experience zu konzipieren – allerdings eine, die auf einigen der größten Stärken von Ebay aufbaut, wie der Breite des Ebay-Inventars, den umfassenden Ebay-Inventar-Daten und Ebays Trust & Safety-Tools“, so Eben Sermon, Geschäftsführer von eBay in Deutschland. Dies wird ermöglicht durch die Nutzung von Ebays APIs – beispielsweise mit Blick auf die Zusammenstellung des Inventars und der Transaktionsabwicklung.

