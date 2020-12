Neue Marketingleiterin für BMW Deutschland

Von

Kirsty Skinner-Gerth wird Marketingleiterin von BMW Deutschland. Sie trat bereits 1998 in die BMW Group ein. Nach verschiedenen Funktionen bei Financial Services UK und im Produktmanagement bei BMW und Rolls-Royce Motor Cars in Großbritannien leitete Skinner-Gerth das Marketing der Regionen Afrika, Karibik und Ost-Europa. 2014 übernahm sie die Leitung International Advertising, Online Communication und Entertainment Marketing der BMW Group.

Lengning verantwortet CRM der BMW Group

Skinner-Gerths Vorgänger Marc Lengning wechselt zum 1. Februar 2021 in die Konzernzentrale des Automobilherstellers und übernimmt dort die Verantwortung für das globale Kundeninteraktionsmanagement (CRM) der BMW Group.

Lengning war seit April 2019 Marketingleiter von BMW Deutschland. Zuvor war er seit 2014 Head of Brand Management bei Mini und Head of Marketing & Sales bei Drive Now (2012 bis 2014). Lengnings Karriere in der BMW Group begann bereits im Jahr 2001.

