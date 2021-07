Neue Doppelspitze bei der Parship Meet Group

Von

Tim Schiffers (52), bisheriger CEO der Parship Meet Group, übergibt nach sieben Jahren den CEO-Staffelstab an eine Doppelspitze um Marc Schachtel und Geoff Cook. Nachdem er die Fusion der Parship Group mit der The Meet Group abgeschlossen hat, geht er nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben außerhalb der Parship Meet Group zu widmen.

Schiffers war seit 2014 CEO der Parship Meet Group und verantwortete zusätzlich sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Brand, Media und Marketing. Das damals noch auf den deutschen Markt fokussierte Dating-Unternehmen wuchs von 60 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2014 zu einer globalen Gruppe mit über 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2020. Die Meilensteine für diese Entwicklung waren einerseits ein starkes organisches Wachstum sowie andererseits die Übernahmen von Elite Partner (2015), Eharmony (2018) und The Meet Group (2020).

Neue Co-CEOs sollen Dating-Gruppe global ausrichten

Die beiden neuen Co-CEOs sollen nun gemeinsam die Steuerung und die strategische Ausrichtung der globalen Dating-Gruppe verantworten. Operativ wird Marc Schachtel als CEO der Parship Group den gesamten Matchmaking-Bereich leiten und damit die Marken Parship, Elite Partner, Eharmony und Lovoo führen. Schachtel, bislang Chief Operating Officer, ist seit 2011 im Unternehmen und verantwortete dies seit 2014, bisher gemeinsam mit seinen Co-Geschäftsführern Tim Schiffers (CEO), Henning Rönneberg (CFO) und seit 2020 auch mit Geoff Cook (CEO The Meet Group und General Manager Video Parship Meet Group).

Geoff Cook ist Mitgründer der The Meet Group. (Foto: Parship Meet Group)

Operativ verantwortet Geoff Cook als CEO der The Meet Group weiterhin den Bereich Social Dating & Entertainment und steuert damit die Marken Meet Me, Skout, Tagged, GROWLr sowie das vPaaS-Geschäft, eine Live-Video-Streaming-Lösung, die bei Dating- und Social-Apps eingesetzt wird. Cook ist Mitgründer der The Meet Group, die im vergangenen Jahr von der Parship Group übernommen wurde.

Ergänzt wird die neue Doppelspitze um Henning Rönneberg (52) als Chief Financial Officer.

