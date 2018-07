Nach nur einem Tag ist es das Aus für Facebook in China: Firmenzulassung für Innovationsplattform entzogen

Das war ein kurzes Intermezzo: Facebook hat es nur für einen Tag nach China geschafft. Facebook wird im Reich der Mitte blockiert und gründete trotzdem in der ostchinesischen Stadt Hangzhou eine Firma für eine Innovationsplattform. Diese Zulassung wurde nun einfach wieder entzogen. Die Entscheidung habe die Cyber-Verwaltung in Peking gefällt, berichtete die New York Times.