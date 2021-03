Molkerei Bauer beruft Leiter Marketing & Innovation

Von

Die Marketingabteilung der Privatmolkerei Bauer hat einen neuen Kopf: Seit Anfang März verantwortet Klaus Ahrens als Leiter Marketing & Innovation die Markenführung und Innovationsentwicklung des traditionsreichen Familienunternehmens. In dieser Funktion wird er direkt an Michael Ohlendorf berichten, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb.

Bei Bauer wird Ahrens eine wichtige Schlüsselposition besetzen. So soll unter seiner Leitung die Marke Bauer in die Zukunft geführt werden. Hierbei spielt der Auf- und Ausbau der pflanzlichen Alternativen unter der Kompetenzmarke “Grün Kraft” eine wichtige Rolle. Gleichzeitig kündigt der neue Leiter Marketing & Innovation an, auch das Kerngeschäft der Privatmolkerei Bauer zu stärken. “Unsere Kompetenz in der Weißen Linie ist unser größtes Kapital. Entsprechend wollen wir auch in diesem Segment weiter wachsen und neue Verwendergruppen erschließen”, sagt Ahrens.

Heidi Chocolat, Mondelez, Reinert

Ahrens bringt langjährige Erfahrung bei namhaften Markenartiklern mit, insbesondere in den Kategorien Süßwaren und Frische-Produkte. Vor seinem Wechsel zu Bauer leitete der Diplom-Kaufmann als International Marketing Director die Geschicke des österreichischen Süßwarenherstellers Heidi Chocolat. Zuvor war Ahrens unter anderem bei Mondelez, Hochland, der Privat-Fleischerei Reinert und der Lactalis Group tätig.

1887 gründete Franz Seraph Bauer das “Bauerschweizer Käsewerk” in Wasserburg, wo das mittlerweile in der fünften Generation von den Brüdern Markus und Florian Bauer geführte Familienunternehmen noch heute seinen Sitz hat. Die Privatmolkerei Bauer ist Teil der Bauer Gruppe und gehört zu den größten Molkereiunternehmen Europas. Unter der Marke “Grün Kraft” bietet Bauer seit 2021 auch pflanzliche Joghurt- und Käsealternativen an.

