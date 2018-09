Milliarden-Deal von Adobe: US-Softwarehersteller übernimmt Marketing-Spezialist Marketo

Die Verhandlungen zwischen Marketo und Adobe laufen bereits seit geraumer Zeit. Nun gibt es eine Entscheidung, wie Adobe in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat. Das Software-Unternehmen will für den Marketing-Technologie-Konzern 4,75 Milliarden US-Dollar an den Finanzinvestor Vista Equity Partners zahlen. Damit handelt es sich um die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Adobe. Der Deal soll bis Ende November abgeschlossen sein.

Excited to share that we've agreed to acquire @marketo, the market-leading cloud platform for B2B marketing engagement. Read more: https://t.co/GgczLWVhU6 pic.twitter.com/hUl6g4geIQ — Adobe (@Adobe) September 20, 2018

Marketo hat nach eigenen Angaben knapp 5000 Kunden und ist auf Cloud-Dienste spezialisiert, die Werbekampagnen automatisieren und Daten analysieren. Die cloud-basierte B2B-Plattform der Kalifornier wird von kleinen Firmen bis hin zu Großkonzernen aus verschiedenen Bereichen genutzt, um das Engagement der Nutzer zu steigern und die Bindung zu erhöhen. Hinzu kommen über 500 Partner und eine Marketing-Community mit rund 65.000 Mitgliedern.

In einem Blogbeitrag kündigte Vizepräsident und Manager Brad Rencher an, dass der Kauf von Marketo die Spitzenposition von Adobe im Bereich Kundenerfahrungen ausbauen werde. „Marketer aus allen Industriezweigen stehen heutzutage vor der Herausforderung, relevante, personalisierte und mitreißende Erlebnisse zu liefern“, erläutert Rencher.

Steve Lucas sagt zur Übernahme: „Sowohl Adobe als auch Marketo glauben daran, dass Content und Daten die Kraft haben, die Geschäftszahlen zu verbessern.“ Der Mareketo-CEO wird künftig dem Adobe-Führungsteam angehören und soll den Marketo-Bereich leiten.

tb