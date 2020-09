Microsoft-Deutschland-Chefin Bendiek vor Wechsel zu SAP

Von

Sabine Bendiek werde bei SAP als neues Vorstandsmitglied Nachfolger von Stefan Ries, der bis Ende Mai als Personalvorstand gearbeitet und das Unternehmen dann überraschend verlassen hatte. Die “Wirtschaftswoche” beruft sich in ihrer Berichterstattung auf hochrangige Unternehmens- und Industriekreise. Weder SAP noch Microsoft Deutschland haben den Bericht bisher kommentiert.

Nach Ries’ Abschied war SAP-Vorstandschef Christian Klein vorübergehend zusätzlich als kommissarischer Arbeitsdirektor und Leiter der Personalabteilung eingesprungen.

Bendiek ist seit Januar 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Sie berichtet dort an Michel Van der Bel, Corporate Vice President Microsoft EMEA. Bevor sie zu Microsoft kam verantwortete Bendiek als Geschäftsführerin und Vice President die Geschäftsaktivitäten des Speicherherstellers EMC in Deutschland. Zuvor verantwortete sie bei Dell das Small and Medium Business in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zu Bendieks weiteren Stationen zählen McKinsey, Booz Allen und Siemens Nixdorf Information Systems.

Zusätzlich zu ihrem Posten als Chefin von Microsoft Deutschland engagiert sich Bendiek im Präsidium des Branchenfachverbands Bitkom und in der Atlantik-Brücke. Zudem ist sie Executive Vice President der American Chamber of Commerce sowie Aufsichtsrätin von Schaeffler.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.