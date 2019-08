Mercedes-Tweet: “Leute, das war richtig daneben”

Angesichts der Diskussion um die Folgen der Erderwärmung hat Mercedes-Benz mit einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für ein Modell der Tuning-Tochter AMG die Gemüter der Netzgemeinde erregt. Der Autobauer veröffentlichte auf Englisch folgenden Spruch: “War dieser Sommer noch nicht warm genug, heizt der Mercedes-AMG GLA 45 4Matic mit diesem glühenden Finish noch mehr auf.” Zusätzlich war der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß von 193 Gramm pro Kilometer angegeben.

[Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,5 l/ 100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 193 g/km | https://t.co/NCNjWnA238]

If this summer wasn't warm enough already, the Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC will heat things up even more with this red-hot finish. 🔥

📷 Mercedes-Benz Kundencerter pic.twitter.com/2xfcKAb85f

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) August 1, 2019