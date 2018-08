Mentoren helfen jungen Führungskräften: Das professionelle Speed-Dating für Start-ups

Von

Herr Berr, wer trifft sich bei Mentorlane?

Colin Berr: Viele unserer Mentoren sind tatsächlich ganz klassisch Führungskräfte, die gerne ihr Wissen an Jüngere weitergeben. Aber für diese Führungskräfte sind die jungen, dynamischen Mentees auch hochinteressant; von diesen kriegen sie jede Menge Impulse und erfahren, „wie junge Menschen denken“. Unter Umständen lernen sie sogar neue Fachrichtungen oder Trends kennen, wenn der Mentee in einem spannenden neuen Bereich arbeitet. Die Zusammenarbeit ist also ein klares Win-Win für beide Seiten.

Welche Themen werden am häufigsten besprochen?

Die Themen sind unterschiedlich. Mal geht es um die Marketingstrategie für ein Start-up, mal um einen Karrierewechsel innerhalb einer Branche, mal geht es um das Thema Führungspotenzial entfalten. Der vermutlich häufigste gemeinsame Nenner ist der Gewinn von Orientierung und Perspektive in der gewünschten Richtung, gegebenenfalls auch weitere Kontakte.

Top-Manager bei Adidas sowie Führungskräfte bei Deutsche Bank, Commerzbank und Accenture gehören zu den Mentoren

Wer sind die Mentoren?

Die Mentoren bei uns sind meist erfolgreiche Unternehmensgründer, Führungskräfte in Unternehmen jedweder Größe oder Experten in ihrem speziellen Bereich. Die Gründer von FastBill, Top-Manager bei Adidas sowie Führungskräfte bei Deutsche Bank, Commerzbank und Accenture gehören zu den Mentoren von Mentor Lane, um ein paar Namen zu nennen.

Und was ist deren Anreiz?

Sie haben die Chance, etwas zurückzugeben und einem Menschen zu helfen, an den sie glauben. Dazu bietet die Zusammenarbeit mit dem Mentee einem Mentor die große Chance, neue Impulse und Perspektiven zu gewinnen. Und die Mentoren haben die Möglichkeit, viele andere Mentoren und Mentees kennenzulernen und dadurch wertvolle Kontakte zu knüpfen.

