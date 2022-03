Mediathek: Empfehlungen von Liane Siebenhaar

Von Liane Siebenhaar

WorkLife mit Adam Grant

Adam Grant ist Psychologe und schreibt tolle Bücher. Hier empfehle ich allerdings seinen Podcast Worklife. Dort behandelt er spannende Themen wie Networking für Menschen, die Networking hassen, Freundschaften mit Rival*innen schließen oder die kreative Kraft der Außenseiter*innen. Grant bewegt sich in vermeintlichen Spannungsfeldern und löst diese auf. Der Podcast beleuchtet jedes Thema psychologisch-wissenschaftlich, und Grant hat eine Reihe von Interviewpartner*innen, die eine persönliche Erfahrung mit den Zuhörer*innen teilen. Wirklich superinformativ und inspirierend.

Erin Meyer: The Culture Map

Wer in internationalen Teams arbeitet, sollte das Buch “The Culture Map” lesen. Es bietet anschauliche Beispiele für kulturelle Missverständnisse und eröffnet den Leser*innen die Welt unterschiedlicher Kulturen. Kulturelle Unterschiede sind nach acht relativen Skalen geordnet, mit denen man interkulturelles Arbeiten besser verstehen und steuern kann. In den acht Bereichen (Communication, Evaluating, Persuading, Leading, Deciding, Trusting, Disagreeing, Scheduling) hat jede Kultur einen eigenen Schwerpunkt – und diesen zu kennen ist Gold wert. Die Skalen werden ausführlich und mit Beispielen erläutert, meist aus der eigenen Erfahrung der Autorin Erin Meyer im interkulturellen Kontext oder aus der Erfahrung von Teilnehmenden ihrer Trainings.

Teambuilding: Hyper Island Toolbox

Das ist eine richtig gute Toolbox für verschiedene Teambuildingmaßnahmen. Ob Reflexion zum Jahresbeginn, Retrospektiven im Team oder Kanban Pizza Game – in der Hyper Island Toolbox finden sich viele spannende Tools und Tricks für die Weiterentwicklung von Teams. Filter nach Kategorien, Gruppengrößen und der jeweils verfügbaren Zeit erleichtern die Suche nach der richtigen Methode. Hyper Island ist eine digitale kreative Business School aus Schweden mit einer Beratungsabteilung, die sich auf die Branchenausbildung mit digitaler Technologie spezialisiert hat.

Auszeichnung: GWA Effie Case-Archiv

Wer Effie-Bücher hat, wird wissen, wie lehrreich sie sind. Mittlerweile gibt es das Ganze auch online. Hier kann man die Cases der vergangenen Jahre kaufen und Learnings über Kategorien, Marken und spannende Marketingansätze ziehen. Als Vorsitzende der Hauptjury beim B2C Effie hatte ich 2021 die Ehre und das Vergnügen, viele wertvolle und interessante Cases zu sichten und mit den Jurykolleg*innen zu diskutieren. Der Nachschub reißt also nicht ab.

Julian Cole: Planning Dirty Academy

Wenn man Strategie lernen will, geht das bei Julian Cole. Er war Strategieberater für globale Marken wie Apple, Facebook, Disney, Snap oder Uber und hat als Head of Comms Planning bei BBDO und BBH in New York gearbeitet. Cole hat preisgekrönte Arbeiten für Marken wie Playstation, Bacardi, Pepsi, Google und Coca-Cola mitgestaltet. In seinem Newsletter teilt er nun die besten Tools und Ressourcen. Die Academy ist eine hervorragende Onlinelernplattform mit einer eigenen Community. Eine Schatztruhe voller Lektionen und Ansätze, die über die Theorie hinausgehen und Strategen helfen, ihre Arbeit besser zu machen.

Liane Siebenhaar ist Geschäftsführerin Creative Strategy bei Kolle Rebbe. In dieser Rolle kümmert sie sich insbesondere um die Bereiche digitale Strategien sowie Social Media, aber auch um agenturübergreifende Themen und New Business. Zuvor hat sie 13 Jahre als Kommunikationsstrategin gearbeitet, unter anderem bei Snap, Jung von Matt, Mother sowie Code and Theory London. (Foto: Kolle Rebbe)

Dieser Artikel erschien zuerst in der Januar-Printausgabe der absatzwirtschaft.

