In Kooperation mit Yougov Deutschland führt absatzwirtschaft jeden Monat eine Marke zum "Advertiser of the month". Der Sieger, der im Beobachtungszeitraum September seine Werbewahrnehmung am meisten steigern konnte, heißt: Mc Donald‘s

Mc Donald’s ist “Advertiser of the month” im Oktober. Im Bewertungszeitraum vom 1. bis 30. September konnte die Marke ihre Werbewahrnehmung unter den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern am meisten steigern. Mc Donald‘s erreichte eine Steigerung von 6,0 Prozent bei der Ad Awareness. Dem Yougov Brand Index zufolge erzielte Mc Donald‘s dabei seinen höchsten Ad-Awareness-Wert von 41,57 Prozent am 30. September.

Die Ad Awareness im Yougov Brand Index wird durch die folgende Frage ermittelt: "Von welchen der folgenden Marken haben Sie innerhalb der letzten zwei Wochen Werbung wahrgenommen?"

Mc Donald’s forciert Nachhaltigkeit

In den vergangenen Wochen hat Mc Donald’s diverse Kommunikationsaktionen gestartet – insbesondere positioniert sich die Marke mit Deutschlandsitz in München mittlerweile zunehmend beim Thema Nachhaltigkeit.

Seit Anfang August stellt McDonald’s etwa testweise in ausgewählten Restaurants in Deutschland Verpackungen seiner Produkte von der üblichen Papp-Box auf ein dünnes Wickelpapier um und spart damit nach eigenen Angaben rund 70 Prozent Verpackungsmaterial. Gleichzeitig veröffentlicht das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele und bisherigen Fortschritte in einem geprüften Nachhaltigkeitsbericht.

Mit der nationalen Kampagne "Gib Müll ’nen Korb" rief Mc Donald's zudem Ende August zur korrekten Entsorgung von Abfall auf. Im Rahmen der Aktivierung hat Mc Donald’s Deutschland testweise besondere Abfall-Fangkörbe entwickelt, welche Gäste zum zielgenauen Einwerfen anregen sollen. Zudem wurden alle Restaurants in Deutschland mit neuen Werbemitteln ausgestattet, um auch vor Ort mehr Sichtbarkeit für Gäste und Besucher zu erzeugen. Ergänzend machte das Unternehmen auch auf seinen Social-Media-Kanälen und in Kooperation mit Influencer Aaron Troschke auf das Thema aufmerksam.

Neues Dress zum 50. Geburtstag

Darüber hinaus feiert McDonald’s Deutschland 2021 seinen 50. Geburtstag – und führte zum Jubiläum eine neue Uniform ein. Mit dem neuen Mc Donald’s Outfit – dem "MDress" – will das Unternehmen seinen Mitarbeitenden etwas zurückgeben. So stehen diese auch im Fokus der begleitenden Social-Media-Kampagne, in der die Konsumentinnen und Konsumenten mit auf eine Zeitreise durch die Mc Donald’s Looks der vergangenen Jahrzehnte genommen werden.

Kooperation mit Star-DJ Robin Schulz

Anfang September brachte Mc Donald’s Deutschland dann die "Spicy Chicken Mc Nuggets" zurück ins Produktportfolio. Der passende "Heatwave Dip" kam dabei von Star-DJ Robin Schulz in Zusammenarbeit mit dem von ihm gegründeten Saucen-Label "Rob’s Barbecue".

Das Kernstück der dazugehörigen Werbe-Kampagne, die bis zum 17. Oktober läuft, sind mehrere Online-Spots, die Robin Schulz in ungewohnter Rolle im Mc Drive zeigen. Darüber hinaus wird die Kooperation mit umfangreichen Maßnahmen digital, auf Social Media, in der Mc Donald’s App und im Rahmen eines neuen nationalen Gutscheinheftes beworben.

#keepongaming: Mit Leeroy Jenkins durch den Mc Drive

Ein weiteres kommunikatives Feld ist für Mc Donald’s unlängst der Gaming-Sektor geworden. Schon seit 2018 ist Mc Donald’s Deutschland beispielsweise Partner der weltgrößten Turnierplattform ESL.

Zum Start der Gamescom und der neuen ESL-Meisterschafts-Saison veröffentlichte Mc Donald’s Ende August einen neuen Spot, der den Weg durch den Mc Drive als Gaming Level beschreibt. Am Ende wartet dabei eine der größten Gaming-Ikonen überhaupt am Mc Drive Schalter: Leeroy Jenkins.

Gezeigt wurde der Film im Rahmen der Gamescom, in den Twitch Streams anlässlich der neuen Saison der ESL Meisterschaft sowie auf dem firmeneigenen Youtube-Kanal.

Weitere Informationen zum "Advertiser of the Month" von Yougov erhalten Sie hier.

