Matthias Arleth wird neuer CEO bei Mahle

Matthias Arleth wird neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung des Stuttgarter Mahle Konzerns. Der 53-jährige Diplom-Ingenieur der Fahrzeugtechnik kommt vom Automobilzulieferer Webasto, wo er zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender tätig war. Arleth tritt seinen neuen Posten am 1. Januar 2022 an. Bis dahin bleiben die Aufgaben in der Verantwortung von Finanz- und IT-Chef Michael Frick, der den Vorsitz der Geschäftsführung im April nach dem Abgang von CEO Jörg Stratmann kommissarisch übernommen hatte.

Arleth gilt als Experte für Produktentwicklung in den Zukunftstechnologien und für Transformationsprozesse. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in der Automobilindustrie, sowohl auf Hersteller- als auch auf Zuliefererseite. Zu seinen früheren Stationen zählen unter anderem Seat und Magna. 2011 wechselte er zu Webasto, dort wurde er 2015 in den Vorstand berufen und stieg zwei Jahre später zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden auf. In dieser Funktion war er als COO und CTO für alle technischen Bereiche von der Produktentwicklung bis zur Verantwortung für die Produktionswerke verantwortlich.

