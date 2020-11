Bauknecht: Marketingchef zieht in die Geschäftsführung ein

An der Spitze von Bauknecht gab es Ende Oktober gleich mehrere Veränderungen. Unter anderem sind zwei langjährige Manager in die Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH aufgestiegen. Einer von ihnen ist Marketingchef Till Bickelmann.

Von

Till Bickelmann, Head of Marketing Northern Europe und Director Sales & Marketing DACH bei Whirlpool, sowie Erich Keilich, Senior Manager Finance Northern Europe bei Whirlpool, wurden in ihren Funktionen am 21. Oktober in die Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH berufen. Stephan de Jonghe hat den Whirlpool-Konzern und damit auch die Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH dagegen im Oktober verlassen.

“Es freut mich sehr, dass Till Bickelmann unsere Bauknecht-Geschäftsführung mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner Marktexpertise, seiner strategischen Kompetenz sowie seiner Führungsqualität bereichert”, sagt Jens-Christoph Bidlingmaier, General Manager Northern Europe.

Bickelmann kam im Jahr 2016 als Sales Director zu Bauknecht/Whirlpool. Als Director Sales Retail & Director Marketing DACH bei Bauknecht hat er in der Folge die Bereiche Vertrieb & Marketing neu ausgerichtet und die Handelspartnerschaften durch eine kanalorientierte Vertriebsstruktur intensiviert. Vor seiner Zeit bei Bauknecht hatte Bickelmann unterschiedliche Rollen bei Philips Personal Health inne, zuletzt als Senior Director Consumer Marketing mit globaler Verantwortung.

Bauknecht Hausgeräte und Whirlpool

Die 1919 gegründete Bauknecht Hausgeräte GmbH vertreibt Hausgeräte rund um die Themen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen und Gefrieren. Seit 1991 ist Bauknecht Teil der Whirlpool Corporation. Der Großgerätehersteller erzielte 2019 einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar und hat nach eigenen Angaben rund 77.000 Mitarbeiter sowie 59 Fertigungs- und Technologieforschungszentren.

Das Unternehmen vermarktet unter anderem Marken wie Bauknecht, Indesit, Kitchen Aid und Whirlpool.

