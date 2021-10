Marketingchef Uszko steigt zum CEO von Zott auf

Von

Frank Uszko, bislang geschäftsführender Direktor Vertrieb und Marketing bei Zott, wird zum 1. Januar 2022 neuer Chief Executive Officer (CEO) der Unternehmensgruppe. Damit steht dem Kreis der geschäftsführenden Direktoren von Zott erstmals ein Manager vor, der nicht aus der Inhaberfamilie stammt.

Uszko ist seit 2019 als geschäftsführender Direktor Vertrieb, Marketing und Produktion bei Zott tätig und übernimmt mit der neuen Position auch die operative Verantwortung der Bereiche Einkauf Milch, Nachhaltigkeit & Qualität, Human Resources sowie Unternehmenskommunikation, die bislang von Firmeninhaberin Christine Weber geführt wurden. Zusätzlich wird Uszko den Bereich Produktion & Technik leiten. Anton Hammer verantwortet weiterhin unverändert in zentraler Rolle als Chief Financial Officer die Bereiche Finanzen, IT und strategischen Einkauf.

Zott-Firmeninhaberin Christine Weber (Foto: Zott)

Firmeninhaberin Weber wird dagegen ab Januar 2022 ihr unternehmerisches Engagement in den Verwaltungsrat von Zott einbringen. “Ich werde künftig die Entwicklung und den Transformationsprozess von Zott aktiv aus dem Verwaltungsrat heraus mitgestalten”, sagt Weber.

Roth wir neuer Marketingchef von Zott

Neu im Kreis der geschäftsführenden Direktoren ist René Roth, der mit den Bereichen Vertrieb und Marketing künftig einen Großteil der Aufgaben wahrnimmt, die bislang von Frank Uszko verantwortet wurden. Roth kommt von der Molkerei Alois Müller, wo er unter anderem als Geschäftsführer Marketing & Vertrieb und zuletzt als Sprecher der Geschäftsführung DACH fungierte.

René Roth kommt von der Molkerei Alois Müller zu Zott. (Foto: Zott)

