Marken-Award-Gala 2019: Emotionen, Sprüche, starke Marken

Auf einer rauschenden Gala wurden am Dienstagabend in Düsseldorf die Marken-Awards 2019 verliehen. "Jubeln und kreischen Sie! Sonst gewinnen Sie zwar den Preis, aber bekommen weder Urkunde noch Pokal", animierte der Gastgeber Frank Dopheide, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, die Preisträger - mit Erfolg. Ein Rückblick in Bildern und Zitaten.