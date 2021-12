Storz wird Marketingchef von Manner

Von

Das österreichische Süßwarenspezialist Manner hat einen neuen Marketingverantwortlichen: Rainer Storz übernimmt den Posten von Ulf Schöttl und verantwortet künftig die Bereiche Marketing, internationales Marketing, Brandmanagement, In-House Grafik, Konsumentenservice, Digitalmarketing und Produktentwicklung/Innovationsmanagement, wie das Unternehmen mitteilte.

Storz bringt Marketingerfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit, darunter auch der Lebensmittel- und Süßwarensektor. Der Betriebswirt begann seine Karriere 2000 im Brand Management bei Kraft Foods Österreich, wo er unter anderem Verantwortung für Marken wie Milka und Suchard trug.

Ikonische Marke seit mehr als 120 Jahren

Nach Stationen als Leiter Produktentwicklung und Marketing bei der Rechtsschutzversicherung Arag Österreich sowie als Marketingleiter beim Pharmaunternehmen Merz Consumer Care war er ab 2010 International Marketing Manager bei Rauch Fruchtsäfte. In dieser Position verantwortete er das klassische internationale Brandmanagement für mehrere Rauch-Marken sowie Produktentwicklung und Innovation.

“An derart ikonischen Marken wie Manner zu arbeiten, diese weiterzuentwickeln und strategisch international zu positionieren, ist für mich das Spannende an meiner neuen Tätigkeit”, wird Storz in der Mitteilung zitiert. Manner ist gleichzeitig die bekannteste Marke des 1890 gegründeten Unternehmens, das auch heute noch mehrheitlich im Familienbesitz ist, sowie der Name der Gründerfamilie. Seit 1898 gibt es die bekannte Manner-Schnitte, eine Waffel mit Haselnusscreme-Füllung. Durch Zukäufe von Konkurrenten kamen über die Jahre weitere Marken wie Casali, Napoli, Victor Schmidt und Ildefonso hinzu.

