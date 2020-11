Like Meat mit neuer Head of Sales und DACH-Geschäftsführerin

Like Meat, Hersteller von Pflanzenfleisch mit Sitz in Düsseldorf, erweitert mit Ex-Alpro-Marketingchefin Anja Grunefeld und Julia Feikens (Foto) die Unternehmensleitung und interne Vertriebsstruktur.

Von

Anja Grunefeld ist neue General Managerin im DACH-Bereich von The Livekindly Collective, zu der Like Meat seit September 2020 zu 100 Prozent gehört. Grunefeld hat langjährige Erfahrung im FMCG-Markt: Sie war unter anderem 13 Jahre bei Friedland Campina Germany in diversen Positionen wie Head of Marketing- und Trademarketing beschäftigt, ehe sich ihre Zuständigkeit bei Friedland Campina auf europäische Ebene ausweitete.

Es folgten Stationen als Managing Director bei Anthem Germany und als Head of Strategy Planning & Client Service Director bei Design for Business. 2014 wechselte sie als Marketing Director DACH zu Alpro/Danone Germany. Hier übernahm sie zeitweise zusätzlich die Rolle des Commercial Directors. Grunefeld ist im Bereich der pflanzenbetonten Ernährung eine Expertin: Sie war für die fortschreitende Etablierung der Marke Alpro von der Nische zum Mainstream verantwortlich.

Julia Feikens ist neue Head of Sales von Like Meat

Neben Grunefeld übernimmt Julia Feikens bei The Livekindly Collective als Head of Sales mit sofortiger Wirkung die Vertriebsleitung in der DACH-Region. Nach einem Dualen Studium bei Aldi Nord war Feikens als Produktmanagerin für Heimtiernahrung sowie als Key Account Managerin für Kosmetik- und Hygieneprodukte im Handelsmarken-Bereich tätig.

Seit 2014 gehörte der Aufbau des deutschen Vertriebsbüros der ICT Deutschland zu ihren Aufgaben, welche alle großen Kunden im Lebensmitteleinzelhandel mit Hygienepapierprodukten im „Private Label“-Bereich beliefert.

Like Meat wurde 2013 gegründet und beschäftigt nach eigenen Angaben 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel. Heute sind Like-Meat-Produkte in Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden erhältlich.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.