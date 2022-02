Schlagzeilen 2022: “Ware wird gebeamt”

Zusammengetragen von der absatzwirtschaft Redaktion

Endlich: Lieferketten implodieren, weil Ware gebeamt wird

Von Ralf Dümmel, Geschäftsführer DS Produkte und Start-up-Investor

Nachdem sich die Frachtkosten in der Pandemie verzehnfacht hatten, atmen Importeure auf: Mit der technologischen Innovation des Beamens sind alle Lieferkettenprobleme wie weggebeamt, und das noch zu einem unschlagbaren Preis von rund 15 Euro pro Container. Und neben den Verantwortlichen für Deckungsbeiträge atmet auch die Umwelt auf.

Kirche spricht sich für Sonntagsöffnung im Handel aus

Von Marcus Diekmann, Beirat und Gesellschafter Rose Bikes

Alles verlagert sich auf online, Innenstädte verwaisen zunehmend. Davon sind auch die Kirchen betroffen, sie beklagen immer weniger Zulauf bei den Sonntagsgottesdiensten. Jetzt suchen Kirchenverbände den Schulter­schluss mit dem Handel und wollen den anlassbezogenen Kirchgang am Sonntag mit einem Einkaufsbummel in den Innenstädten für Familien möglich machen. Abgesehen vom täglichen Bedarfskauf entwickelt sich das Einkaufen immer mehr zum Einkaufserlebnis und verlagert sich auf freitags und samstags. In Familien sind heute überwiegend beide Elternteile berufs­tätig, die Kinder ganztags betreut. Somit gibt es auch immer weniger Möglichkeiten für die Familien, gemeinsam Zeit in der Stadt zu verbringen. Daher soll der sonntägliche Kirchgang mit dem Einkaufsbummel verbunden und so die Attraktivität der Innenstädte gesteigert werden, so die Begründung der Kirchenvertreter.

Insgesamt haben wir bei 22 Marktteilnehmer*innen ihre jeweilige Wunsch-Schlagzeile für das Jahr 2022 erfragt. Die gesamte Sammlung zu den fünf Themengebieten Digitalisierung, Diversity, Handel, Nachhaltigkeit und New Work finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe Januar/Februar.

