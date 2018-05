Liebevolle Kooperation: Die größte Amorelie-Toyparty Deutschlands findet im dm-Markt statt

Eine Verbindung, die weitere Früchte tragen soll: Von Juni bis Ende August haben dm Kundinnen in ausgewählten Filialen die Möglichkeit, an der „Amorelie“-Party teilzunehmen – und das in direkt 186 dm Filialen. Treffpunkt ist nach Ladenschluss vor der jeweiligen Filiale. Die Party dauert rund zwei Stunden und wird von den erfahrenen Toyparty-Beraterinnen von Amorelie durchgeführt. Sie erklären die Produkte, geben Tips und beantworten Fragen.

dm scheint der ideale Partner zu sein

Bereits seit Juli 2017 sorgt Amorelie mit seinen Produkten für Good Vibrations in allen deutschen dm-Märkten und im dm-Onlineshop. Damit zeigt Deutschlands größte Drogeriemarkt-Kette, dass Produkte für das Liebesleben schon längst kein Tabu mehr darstellen. „Zusammen mit dm wollen wir den offenen Umgang mit Liebe, Beziehung und Sexualität zur Normalität machen“, so Lea-Sophie Cramer, Gründerin & Geschäftsführerin von Amorelie. „Als größte Drogerie-Kette Deutschlands ist dm sowohl in der Vermarktung als auch in der Produktauswahl sehr innovativ und somit der ideale Partner, um gemeinsame visionäre Vorhaben umzusetzen. Mit deutschlandweiten Toyparties können Kunden nun in ihrem dm Markt unsere Toys kennenlernen. Für uns war es ein intuitiver Schritt, denn Amorelie-Produkte sind inzwischen so selbstverständlich wie jede dm-Filiale.“