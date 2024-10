Laura Rathai wird bei Hyundai Europe befördert

Der Autobauer Hyundai strukturiert die Führung für die Bereiche Marketing, Produkt und PR innerhalb seiner europäischen Zentrale in Offenbach am Main neu. Hintergrund ist der Weggang von Andreas-Christoph Hofmann. Der bisherige Vice President Marketing, Product and PR hat sich nach sieben Jahren entschieden, das Unternehmen zu verlassen, heißt es in einer Mitteilung.

Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt Laura Rathai die neue Position der Vice President Marketing. Die bisherige Marketingdirektorin berichtet künftig an den Hyundai-Europachef Michael Cole. Die Betriebswirtin Rathai war 2014 von Serviceplan zum Autobauer gewechselt und hat seither verschiedene (Führungs-)Positionen im Marketing des Unternehmens innegehabt.