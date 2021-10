Kim leitet Diversity und Inklusion bei Warner Music

Von

Doreen Schimk und Fabian Drebes verkündeten direkt an ihrem ersten offiziellen Tag als Co-Presidents Warner Music Central Europe eine neue Personalie: Stefanie Kim ist neue Director Corporate Communication, Diversity, Equity & Inclusion.

Kim ist seit über 25 Jahren in der Musikbranche tätig. Nach den Stationen NBC Giga in Düsseldorf, Edel Records in Hamburg, EMI in Köln und Virgin/Labels/Mute in Berlin gründete sie 2010 ihre eigene Agentur mit dem Namen Kimkom.

Die Warner Music Group (WMG) mit Sitz in New York produziert, vermarktet und fördert Musik, indem sie Künstlertalente und Songwriter identifiziert und entwickelt. Sie beheimatet darüber hinaus Labels wie Atlantic, Elektra, Rhino, oder Spinnin’ Records sowie den Musikverlag Warner Chappell. Zu den Geschäftsfeldern zählen neben Recorded Music und Music Publishing auch die Bereiche Merchandising, Brand Partnership und New Media.

Warner Music Central Europe mit Sitz in Hamburg ist Teil des weltweit operierenden Netzes der Warner Music Group und vermarktet unter anderem internationale Weltstars wie Ed Sheeran, Lizzo, Cardi B oder Tones and I. Darüber hinaus hat das Unternehmen nationale Künstler wie Udo Lindenberg und Robin Schulz unter Vertrag.

