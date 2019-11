Katjes gewinnt den Deutschen Marketing Preis 2019

Von

Bereits seit 2010 legt Katjes einen Fokus auf vegetarische Produkte und stellte sukzessiv sein Sortiment um. Seit 2016 werden alle Produkte von Katjes ohne tierische Gelatine hergestellt und sind vegetarisch. Mit dieser Strategie spricht Katjes vor allem junge Frauen zwischen 14-49 Jahren an, die sich bewusst ernähren und trotzdem gerne naschen. Frauen, die gern etwas Neues probieren und trendaffin sind. Katjes zahlt auf den Lebensstil ein, der auf bewusste vegetarische Ernährung und Lebensfreude setzt. Der Fokus liegt dabei bei allen Produkten auf aktuellen Trends, starken visuellen Inhalten, die – zum Teil provokativ – emotionale Geschichten erzählen.

Agenturseits ist die eigens für Katjes in Berlin gegründete Einheit Antoni Jellyhouse verantwortlich.

Katjes-Markenkampagne: „Jes! Alles Veggie!“

Mit dem 100 Prozent vegetarischen Produktsortiment hat Katjes drei Zielgruppen identifiziert: Vegetarier, Flexitarier und Muslima, bei denen der Verzicht auf Schwein, also auch Gelatine, eine bedeutende Rolle spielt. In Deutschland wird Gelatine vorwiegend aus Schweinen hergestellt. Die Katjes Marken-kampagne „Jes! Alles Veggie!“ setzt seit 2018 auf emotionale Themen und auf Inhalte, die die vielfältige Katjes Zielgruppe sehr beschäftigt.

Die Marketingstrategie von Katjes beweist Haltung, ist verbrauchernah und wird mit Absatzerfolg belohnt: 2017 stieg der Absatz um +13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2018 wächst Katjes noch einmal um elf Prozent gegenüber 2017. Mit dem 100 Prozent Veggie-Portfolio erfolgt 2018 auch ein Kommunikations-Strategiewechsel von den Produkt-Heroes (Yoghurt-Gums und Grün-Ohr Hase) zum Markenversprechen: „Jes! Alles Veggie!“

Als Katjes tierfreie Produkte eingeführt hat, waren nicht alle überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes Dassin, sagt dazu: „Uns war aber von Anfang an klar, dass wir uns als Nummer zwei im Markt so deutlich wie möglich vom Marktführer Haribo differenzieren müssen. Sich am Bestehenden orientieren, die anderen so gut wie möglich nachahmen, das wäre völlig falsch gewesen!“

Heute, drei Jahre nach der Umstellung auf 100 Prozent vegetarische und teils vegane Produkte, ist Katjes eine deutsche Erfolgsgeschichte, die auf eine lange Liste von Auszeichnungen zurückblicken kann.

Über Katjes Fassin

Gegründet 1950, ist die Katjes Fassin GmbH + Co. KG aus Emmerich mit 500 Mitarbeitern, eines der drei größten Unternehmen im deutschen Zuckerwarenmarkt. Neben Katjes gehören Traditionsmar-ken wie Ahoj-Brause und Wick zum Familienunternehmen.

Die Marke Katjes gilt als Pionier und Trendsetter im Bereich Natürlichkeit sowie vegetarischer Frucht-gummis und Lakritz. Es wird bei der Produktherstellung 100 Prozent auf künstliche Aromen, Farben und seit 2016 komplett auf tierische Gelatine verzichtet. Modernste Fertigungsanlagen und die Verwendung von 100 Prozent Grünstrom aus erneuerbaren Energien machen Katjes zur erfolgreichen, nachhaltigen Trendsetter-Marke.

Mit der Umstellung auf 100 Prozent vegetarische beziehungsweise vegane Produkte im Jahr 2016 übernimmt Katjes unternehmerische Verantwortung für die Umwelt und kann belegen, dass bei der Produktion von gelatine-freien Fruchtgummis rund 20 Prozent weniger klimaschädliches CO2 freigesetzt wird als bei einem vergleichbaren Produkt mit Gelatine.

Die rechtlich selbständige Katjes Fassin GmbH + Co. KG ist mit ihren Schwestergesellschaften Katjes International GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe.

