Karriere im Vertrieb: StepStone spielt in der Champions League

Was ist das Besondere daran, bei StepStone im Vertrieb zu arbeiten?

Mario Kühlkamp: Zum einen ist das unsere einzigartige Mission: Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob – und Unternehmen die richtigen Mitarbeiter. Wir im Sales unterstützen tausende Arbeitgeber dabei, die passenden Mitarbeiter zu finden und tragen so ganz entscheidend zu ihrem Erfolg bei. Wir tragen eine enorme Verantwortung für unsere Kunden und geben alles, um diesen wichtigen Auftrag hundertprozentig zu erfüllen. Ob nun Big Data, Research, Predictive oder Business Analytics – wir schöpfen sämtliche Möglichkeiten im Sinne unserer Kunden aus und investieren fortlaufend in Innovation. Unseren Mitarbeitern im Sales bieten wir exzellente Voraussetzungen, um erfolgreich zu sein: So werten z.B. Hunderte Daten- und Strategieexperten fortlaufend Markt- und Verbesserungspotenziale aus und der Sales Support hält den Sales-Kollegen den Rücken frei.

Was hat StepStone als Arbeitgeber noch zu bieten?

Mario Kühlkamp: Zunächst einmal eine sehr spannende Aufgabe in einem hoch innovativen Marktumfeld. Als eines der größten und erfolgreichsten deutschen Online-Unternehmen mit mehr als 3.500 Mitarbeitern weltweit spielen wir in einer Liga mit den großen Global Playern der Digitalwirtschaft. Wir legen zudem großen Wert darauf, unsere Mitarbeiter am Erfolg zu beteiligen. Wer Ergebnisse liefert und uns dabei hilft, besser zu werden, wird dafür belohnt und kann überdurchschnittlich gut verdienen. Was StepStone aber letztlich so besonders macht, sind die Mitarbeiter. Für StepStoner ist es völlig selbstverständlich, neuen Kollegen zu helfen, Prozesse in Frage zu stellen und sich mit frischen Ideen einzubringen. Diese Kultur des permanenten Wandels zeichnet StepStone aus.

“Wir suchen Menschen, die uns noch besser machen.”

Was muss ein Vertriebler mitbringen, um bei StepStone erfolgreich zu sein?

Mario Kühlkamp: Wir suchen Menschen, die uns noch besser machen. Menschen, die Leidenschaft für den Vertrieb mitbringen. Diese Leidenschaft, gepaart mit Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit, ist zentraler Bestandteil unserer StepStone DNA. Die Bereitschaft, hart zu arbeiten und der Wille, immer besser zu werden, verbindet uns alle. Wer zudem noch offen für Veränderungen ist und gern neue Wege geht, passt sehr gut zu StepStone.

In welchen Bereichen will StepStone sich weiter verstärken?

Mario Kühlkamp: Wir wollen uns an unseren drei Standorten in Düsseldorf, Berlin und Münster verstärken – vor allem im strategischen Vertrieb, im Key Account Management, im Großkundenvertrieb sowie im Vertriebsinnendienst. Wir suchen Menschen, die Lust auf Vertrieb haben. Das können Führungskräfte sein, aber genauso auch Einsteiger und Quereinsteiger. Viel entscheidender als jahrelange Berufserfahrung ist für uns der Ehrgeiz, immer besser zu werden und die Leidenschaft für den Sales.

