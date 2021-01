Julia White wird CMO von SAP

SAP hat den Vorstandsposten Chief Marketing and Solutions Officer neu geschaffen. Das Ressort wird künftig von Julia White verantwortet. Darüber hinaus nahm der Walldorfer Softwarekonzern einen weiteren Wechsel in der Führungsetage vor.

Julia White wird im Vorstand der SAP SE ab Anfang März als Marketingchefin auf globaler Ebene fungieren. Sie dürfte damit auch die Aufgaben der bisherigen Marketingleiterin Alicia Tillman übernehmen, wie unter anderem das “Handelsblatt” berichtet.

Whites Aufgabe wird laut SAP schwerpunktmäßig sein, “den Go-to-Market-Ansatz hinsichtlich Produkt-, Branchen- und digitalem Marketing zu stärken und die Erfordernisse von Kunden und SAP-Ökosystem mit der Produktentwicklung zu verknüpfen”. “Wir befinden uns in einer entscheidenden Transformationsphase”, sagt White. SAP besitze “die einmalige Chance, erfolgreiche Unternehmensführung neu zu definieren”.

White kommt nach fast 20 Jahren bei der Microsoft Corporation zu SAP. Bei Microsoft hat sie in den vergangenen fünf Jahren das Produktmarketing für Microsoft Azure geleitet. Zuvorhatte die US-Amerikanerin das Produktmarketing für Microsoft Office 365 beim Umstieg in die Cloud verantwortet. Die 47-jährige US-Amerikanerin verfügt über einen MBA der Harvard Business School und einen Bachelor-Abschluss der Universität Stanford.

Russell leitet “Customer Success”-Organisation

Neben White wurde Scott Russell zum 1. Februar für eine dreijährige Amtszeit in den SAP-Vorstand berufen. Der 47-jährige Australier wird fortan die “Customer Success”-Organisation leiten. Russell folgt in dieser Funktion auf Adaire Fox-Martin, die das Unternehmen Ende Januar auf eigenen Wunsch verlässt.

Russell soll die “Vertriebs- und Servicestrategie der SAP weiterentwickeln, dabei den Kundenerfolg in den Vordergrund stellen und die Zusammenarbeit des Unternehmens mit dem Ökosystem vorantreiben”, heißt es vonseiten SAP. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Management, Beratung und Technologie in seine neue Rolle ein. Unter Russells Leitung als Präsident Asia Pacific Japan wuchs die SAP-Region in den vergangenen drei Jahren überdurchschnittlich, teilte der Konzern mit. Russell kam 2010 von IBM zu SAP.

