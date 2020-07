Judith Wiese wird Vorständin bei Siemens

Von

“Unter der Leitung von Frau Wiese wird Siemens die neuen Formen der Zusammenarbeit für das digitale Zeitalter konsequent weiterentwickeln und ausbauen”, kündigte Siemens-Aufsichtsratschef Jim Hagemann Snabe in einem Statement des Dax-Konzerns an. Zu den Kernkompetenzen der 49-Jährigen zählen die Entwicklung und der zielgerichtete Einsatz von agilen Arbeits- und Führungs-Instrumenten.

Judith Wiese bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung aus den verschiedensten Feldern der Personalarbeit mit in ihre neue Aufgabe beim Dax-Konzern. Sie ist seit 2017 Chief Human Resources Officer bei DSM, einem niederländischen Unternehmen für Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Davor war Wiese 20 Jahre für den US- amerikanischen Nahrungsmittelkonzern Mars Inc. tätig – zuletzt als Leiterin “People & Organisation”.

Mit der neuen Personalvorständin Wiese nimmt das Team des künftigen Siemens-Chef Roland Busch Gestalt an. Der aktuelle Technologievorstand und Konzern-Vizechef übernimmt spätestens Anfang 2021 den Vorstandsvorsitz von Siemens.

absatzwirtschaft+

Sie wollen weitere relevante Informationen und spannende Hintergründe für Ihre tägliche Arbeit im Marketing? Dann abonnieren Sie jetzt hier unseren kostenfreien Newsletter.