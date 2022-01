Jessica Claar steigt im Marketing von Mastercard auf

Von

Jessica Claar ist seit 1. Januar Vice President Marketing Communications Central Europe bei Mastercard. Sie verantwortet damit künftig neben Deutschland und der Schweiz auch die Märkte Österreich, Griechenland, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern. Die Position ist durch Umstrukturierungen neu entstanden.

Claar ist bereits seit 2013 bei Mastercard tätig. Nachdem sie im deutschen Marketingteam gestartet war, übernahm sie 2015 die Verantwortung für das Marketing in den nordischen und baltischen Ländern. Seit 2017 leitete Claar den Bereich Marketing Communications für Deutschland und die Schweiz.

Ihre berufliche Laufbahn startete Claar in der Automobilindustrie, wo sie in verschiedenen Marketingpositionen bei Volkswagen und Mercedes-Benz tätig war. Sie hat einen Master in Strategic Brand Management an der Copenhagen Business School.

