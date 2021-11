Isabel Reiss wird “Bild”-Marketingchefin

Von

Isabel Reiss wird zum 1. Januar 2022 neue Director Marketing von “Bild”. Die 43-Jährige folgt auf Philipp Spatz (33), der seit 1. September Leiter Konzernfinanzen von Axel Springer ist, wie das Medienunternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Marketingexpertin und Diplom-Kauffrau kommt von Beautylove. Beim Onlineshop für Naturkosmetik war sie seit 2020 erst als Head of Marketing und zuletzt als Director D2C für Marketing, Produktkooperationen und Produktmanagement zuständig. Zuvor war sie seit 2016 in verschiedenen führenden Positionen bei Ströer, unter anderem als Head of Marketing und E-Commerce und zuletzt als Senior Business Development Manager.

Rückkehr zu Bild

Für Reiss ist die neue Position ein Wiedersehen: Von 2009 bis 2013 war sie bereits Marketing Manager bei “Bild”, bis 2016 hatte sie als Leiterin Neukundengewinnung insbesondere den Aufbau des Kundenstammes für das damals neue digitale Bezahlangebot “Bild”-Plus mit vorangetrieben.

Carolin Hulshoff Pol, Geschäftsführerin “Bild”: “Ich freue mich sehr, dass Isabel Reiss Teil unseres Führungsteams wird und als Director Marketing mit ihren vielfältigen Erfahrungen und ihrem positiven Spirit jetzt wieder zurück bei ‘Bild’ ist. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie das Marketing für Deutschlands größte Medienmarke auf allen Kanälen weiterentwickeln.”

