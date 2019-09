In eigener Sache: Solutions by Handelsblatt Media Group startet

Mit knapp 60 Consultants, Kreativen, Client-Managern und Redakteuren baut die Handelsblatt Media Group ihren Innovationsvorsprung für individuelle Kundenlösungen weiter aus. “Solutions – unser Name ist Programm. Der Kunde liefert das Problem, wir entwickeln die wirkungsvolle Lösung”, sagt Andrea Wasmuth. Die Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c und Dr. Christian Sellmann, Managing Director Handelsblatt Research Institute, werden die neue Einheit als Geschäftsführung leiten.

Das Versprechen basiert auf innovativen, individuellen Kundenlösungen mit messbar höherer Wirkkraft, Storylining mit tiefem Branchenwissen und einzigartigen Formen der Kollaboration und Partizipation. Solutions entwickelt außerdem neue Informationsprodukte weit über reine Kommunikationslösungen hinaus und kombiniert die einzigartige Produktvielfalt der Mediengruppe, die von den führenden Wirtschaftsmedien “Handelsblatt” und “WirtschaftsWoche” über die Bildungsplattform ada, das Handelsblatt Research Institute, die Fachmedien und den Corporate-Content-Spezialisten planet c (mit absatzwirtschaft) bis zum Veranstaltungsanbieter Euroforum reicht.

Neue Antworten auf neue und alte Fragen

Deutschlands führende Mediengruppe für Wirtschaft und Finanzen stellt sich damit kraftvoll für die veränderten Kommunikationsanforderungen von Dax-Konzernen und inhabergeführten Unternehmen auf. Dr. Christian Sellmann: “Die Handelsblatt Media Group verfügt über eine im Markt einzigartig innovative Produktvielfalt mit einem starken Track Record. Darum können wir mit Solutions ganz neue Antworten auf neue – und auch alte – Fragen liefern. Darauf freuen wir uns ungemein. Wir haben uns viel vorgenommen.”

Über die Handelsblatt Media Group: Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren Entscheider-Medien wie “Handelsblatt” und “WirtschaftsWoche” mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, der führende Vermarkter für Entscheidermedien, der Corporate Content-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.

asw